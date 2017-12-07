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07 декабря, в 00:34
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“Спартак” крупно проиграл в последнем матче группового этапа ЛЧ

Московский клуб весной сыграет в Лиге Европы

Московский футбольный клуб “Спартак” крупно уступил “Ливерпулю” на выезде в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встречу транслировал телеканал “Матч ТВ”. Футболисты английского клуба забили три мяча в первом тайме и еще четыре во втором, москвичи отметиться голами не смогли – итоговый счет матча 7:0. За “Ливерпуль” отличились Филиппе Коутиньо (3 забитых мяча) и Садьо Мане (2), еще по голу забили Роберто Фирмино и Мохаммед Салах. Это самое крупное поражение “Спартака” за все время его участия в еврокубках.

“Спартак” с 6-ю очками остался на третьем месте в своей группе и сможет продолжить выступления весной во втором по значимости клубном турнире – Лиге Европы.


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Олег
Гость
Олег

Ну что тут можно сказать, Спартак “ЧЕМПИОН” !!!

16 дней 16 часов назад
Виктор Иммель
Гость
Виктор Иммель

Это известие повергло истинных любителей футбола и фанатов “Спартака” в шок. От этого матча зависело многое. В случае успеха москвичи продолжили бы участие в Лиге чемпионов. Однако, судьбе было угодно, чтобы “Спартак” проиграл, да и ещё с таким разгромным счётом. Обидно! Теперь будем болеть за любимую команду в чемпионате России и Лиге Европы. Выше голову,”Спартак”, твои лучшие игры впереди!

15 дней 15 часов назад