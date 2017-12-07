“Спартак” крупно проиграл в последнем матче группового этапа ЛЧ

Московский футбольный клуб “Спартак” крупно уступил “Ливерпулю” на выезде в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встречу транслировал телеканал “Матч ТВ”. Футболисты английского клуба забили три мяча в первом тайме и еще четыре во втором, москвичи отметиться голами не смогли – итоговый счет матча 7:0. За “Ливерпуль” отличились Филиппе Коутиньо (3 забитых мяча) и Садьо Мане (2), еще по голу забили Роберто Фирмино и Мохаммед Салах. Это самое крупное поражение “Спартака” за все время его участия в еврокубках.

“Спартак” с 6-ю очками остался на третьем месте в своей группе и сможет продолжить выступления весной во втором по значимости клубном турнире – Лиге Европы.