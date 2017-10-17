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«Спартак» одержал крупную победу в Лиге чемпионов

Москвичи обыграли испанскую "Севилью"

Московский футбольный клуб «Спартак» уверенно обыграл испанскую «Севилью» в матче 3 тура Лиги чемпионов УЕФА.

Игру транслировал телеканал «Матч ТВ».  Первая половина встречи прошла в упорной борьбе, завершившись со счетом 1:1. Во втором тайме москвичи смогли прибавить и забить еще три гола. Финальный свисток судьи зафиксировал крупную победу «Спартака» — 5:1. Голы московского клуба забили Куинси Промес дважды, Лоренцо Мельгарехо, Денис Глушаков и Луис Адриано.

В другом матче группы Е «Ливерпуль» разгромил словенский «Марибор» со счетом 7:0 . После 3 тура английский клуб занимает первую строчку, «Спартак» второй. Следующую встречу в Лиге чемпионов «Спартак» сыграет с «Севильей» в гостях 1 ноября.


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