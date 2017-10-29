Спасатели МЧС разработают план подъема Ми-8

Спасатели МЧС проведут обследование места на Шпицбергене, где, возможно, находятся обломки вертолета Ми-8. Такое заявление сделал руководитель группы на Шпицбергене Евгений Саидов, сообщает телеканал RT.

Уточняется, что исследование местности будет проведено с помощью телеуправляемого подводного аппарата – это позволит спасателям понять, как вытащить вертолет со дна. По словам Саидова, это необходимо, поскольку в возможном месте крушения вертолета большие глубины. Чтобы разработать варианты его поднятия, нужно обследовать сам вертолет и как он лежит, а также характер морского дна.

Евгений Саидов также отметил, что работы спасателей будут выполняться «совместно с норвежской стороной и экипажем».

В четверг, 26 октября, российский вертолет Ми-8 потерпел крушение в море на архипелаге Шпицберген. На борту находилось восемь человек. О катастрофе сообщили спасатели Северной Норвегии.