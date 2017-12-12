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12 декабря, в 12:18
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Спасатели прибыли к месту взрыва на газопроводе в Австрии

Авария произошла в коммуне Вайден-ан-дер-Марх (Нижняя Австрия)

На газораспределительной станции в федеральной земле Нижняя Австрия произошел мощный взрыв, в результате которого около 60 человек получили ранения. Спасатели прибыли к месту происшествия, чтобы оказать помощь.

Как передает газета Heute, жители ощутили подземный толчок, похожий на землетрясение. На месте взрыва работают 18 пожарных бригад и четыре машины скорой помощи. Команда поисковых собак Красного Креста ищет в щебне раненных. Также прибыл полицейский вертолет, чтобы составить полную картину ситуации с воздуха.

Полиция просит граждан избегать район взрыва и следовать указаниям служб экстренной помощи.

Ранее Praktika.ru сообщала, что полиция Нью-Йорка проверяет сообщение о взрыве на автовоказале Манхеттена.


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