СПЧ предложил не призывать в армию желающих поступить в магистратуру

Президентский совет по правам человека предлагает ввести отсрочку от армейского призыва для поступающих в магистратуру.

Об этом сообщает РИА Новости. Предложение было озвучено на заседании профильной комиссии с участием представителей Генштаба РФ и военных комиссариатов. Глава комиссии СПЧ по военно-гражданским отношениям Сергей Кривенко заявил, что существующее положение дел противоречит закону об образовании. Речь идет о ситуации, когда граждане, закончившие бакалавриат и желающие поступить в магистратуру, подлежат призыву в армию во время поступления.

Кривенко отметил большое количество жалоб от студентов, которым призыв мешал поступить в магистратуру. Часть таких дел дошла до суда и большинство из них выиграли студенты — суд посчитал, что должно исполняться право на непрерывность образования.