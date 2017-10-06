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06 октября, в 23:24
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СПЧ предложил не призывать в армию желающих поступить в магистратуру

В совете состоялось расширенное заседание профильной комиссии с участием представителей Генштаба России

Президентский совет по правам человека предлагает ввести отсрочку от армейского призыва для поступающих в магистратуру.

Об этом сообщает РИА Новости. Предложение было озвучено на заседании профильной комиссии с участием представителей Генштаба РФ и военных комиссариатов. Глава комиссии СПЧ по военно-гражданским отношениям Сергей Кривенко заявил, что существующее положение дел противоречит закону об образовании. Речь идет о ситуации, когда граждане, закончившие бакалавриат и желающие поступить в магистратуру, подлежат призыву в армию во время поступления.

Кривенко отметил большое количество жалоб от студентов, которым призыв мешал поступить в магистратуру. Часть таких дел дошла до суда и большинство из них выиграли студенты — суд посчитал, что должно исполняться право на непрерывность образования.

Участники заседания также рассмотрели результаты пилотного мониторинга открытости военкоматов, который эксперты провели летом в Москве, Челябинске и Петербурге. Сергей Кривенко заметил, что, несмотря на отдельные проблемы, проект в целом имеет положительную динамику.


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