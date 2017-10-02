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02 октября, в 21:04
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Спецслужбы США проникли в здание генконсульства РФ в Сан-Франциско

О вмешательстве заявил МИД России
Министерство иностранных дел России сообщило о том, что американцы пытаются проникнуть на российские объекты, расположенные в Сан-Франциско.
Сейчас представители спецслужб США проникли в здание генерального консульства России в Сан-Франциско, — говорится в сообщении в Twitter МИДа России.

МИД РФ уже не первый раз сталкивается с проникновением на свою территорию. 2 сентября 2017 года в дипломатические представительства России нагрянули полицейские с обысками. Они проверили объекты в Сан-Франциско и Вашингтоне, но ничего не нашли. Представители министерства РФ, тем временем, назвали это посягательством на дипломатический иммунитет России и выразили протест.

Ранее «Практика» писала, что МИД расценивает подобные действия как враждебный акт, который грубо нарушает международное право.


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