Спецслужбы США проникли в здание генконсульства РФ в Сан-Франциско

Министерство иностранных дел России сообщило о том, что американцы пытаются проникнуть на российские объекты, расположенные в Сан-Франциско.

МИД РФ уже не первый раз сталкивается с проникновением на свою территорию. 2 сентября 2017 года в дипломатические представительства России нагрянули полицейские с обысками. Они проверили объекты в Сан-Франциско и Вашингтоне, но ничего не нашли. Представители министерства РФ, тем временем, назвали это посягательством на дипломатический иммунитет России и выразили протест.

Ранее «Практика» писала, что МИД расценивает подобные действия как враждебный акт, который грубо нарушает международное право.