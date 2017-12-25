Список фигурантов антироссийских санкций пополнится

Ряд высокопоставленных российских чиновников и крупных бизнесменов войдут в очередной список из так называемого «кремлевского доклада» Госдепа США.

Это произойдет уже до конца января следующего года, сообщает Коммерсант.

Бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид рассказал, что разработка такого списка продиктована законом «О противодействии противникам США посредством санкций». Этот закон президент США подписал в августе. Над составлением списка работают также Минфин, Госдеп и ряд других американских ведомств.

«Попадание в этот список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически введены санкции. Полагаю, что фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями – например, финансовыми», — рассказал в интервью Фрид.

Сам факт попадания в список увеличивает риск введения санкции против фигурантов списка. При этом, по словам Фрида, действие списка будет точечным, а не массовым. Эксперт подчеркнул, что правильнее было бы включать в такой список людей, реально уличенных в коррупции, преступной деятельности или совершивших акты агрессии.