Спрос на книги нобелевского лауреата по литературе 2017 года вырос во всем мире

В 2017 году лауреатом Нобелевской премии в области литературы стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, именно с этим событием издатель Hayakawa Publishing связывает резко возросший спрос на его книги.

Японская компания сообщает, что всего за три дня в издательстве было отпечатано 950 тысяч экземпляров восьми произведений Исигуро, еще 200 тысяч дополнительных экземпляров напечатают в ближайшее время, информирует ТАСС.

В четверг, 19 октября, в Японии должна пройти премьера еще одной книги Исигуро The Buried Giant («Похороненный гигант»), однако намеченная дата старта продаж может быть перенесена, если издатель не будет успевать отпечатать дополнительные экземпляры.

Несмотря на то, что Кадзуо Исигуро является гражданином Великобритании, в Японии восторженно восприняли новость о получении им Нобелевской премии. Для местных жителей его победа стала поводом для гордости и восхищения.

Ранее «Практика» писала о том, что Нобелевскую премию по физике присудили ученым за гравитационные волны.