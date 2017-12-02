Спутник Минобороны выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник Минобороны России.

Запуск ракеты был произведен в субботу, 2 декабря, с космодрома Плесецк, сообщает «Интерфакс». Старт прошел в штатном режиме. Запуском руководил командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко. Через три минуты ракету взяли на сопровождение наземные средства ВКС России.

“Ракета-носитель среднего класса “Союз-2.1б” в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России”, – заявили в ведомстве.

Это четвертый запуск подобной ракеты в этом году, произведенный с космодрома Плесецк. Третий запуск был осуществлен 22 сентября. Тогда “Союз-2.1б” вывел на орбиту навигационный космический аппарат “Глонасс-М”.

За 13 лет с космодрома Плесецк было запущено 32 ракеты-носителя “Союз-2”.