Спутниковые снимки показали высокий уровень загрязнений в Европе

На снимках, сделанных новым европейским спутником, показаны уровни и распределение загрязнений воздуха по всему миру, в том числе золы, извергнутой вулканом в Индонезии, сообщает New York Post.

Европейское космическое агентство опубликовало снимки, сделанные их спутником Sentinel-5P, которые показывают высокую концентрацию диоксида азота в некоторых частях Европы.

Распространение диоксида азота в основном вызвано выбросами транспортных средств и отходами технологических процессов.

Еще одно изображение показывает высокий уровень окиси углерода, обычно производимого пожарами, в Азии, Африке и Южной Америке.

Серия изображений также показывает диоксид серы, золы и дыма от вулкана Агунг на Бали в прошлом месяце.



Sentinel-5P стартовал 13 октября, он может отображать уровни двуокиси азота, метана, окиси углерода и других загрязнителей, которые могут быть опасны для здоровья человека или способствовать глобальному потеплению.