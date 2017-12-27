Среди россиян стало больше доноров крови

Все больше жителей нашей страны участвуют в донорском движении.

Как сообщает ВЦИОМ, при этом доноры сдают кровь вовсе не из соображений получения финансовой поддержки или льгот, а из-за сочувствия людям, попавшим в беду.

Согласно данным, предоставленным Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Российским Красным Крестом, в 2017 году количество доноров увеличилось с 39 до 47 процентов. При этом отмечается, что боязнь заразиться инфекционными заболеваниями в процессе сдачи крови постепенно сходит на нет.

Также сообщается, что основной причиной своего участия в программе донорства большинство решившихся сдать кровь называют как сострадание к людям в целом, так и стремление оказать помощь какому-то конкретному пострадавшему.

При этом более 80 процентов жителей РФ выразили готовность принять участие в донорской акции, если бы она проводилась по месту их работы или учебы.