США активизировали переговоры с Ираком о сохранении “военного присутствия”

США активизировали переговоры с Ираком о дальнейшем присутствии своих войск в республике и ясно дали понять, что хотят сохранить “военное присутствие” даже после победы над ИГИЛ.

10 декабря премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил об окончательном разгроме боевиков в Ираке, пишет USA Today. Сейчас там находится более 5 тысяч американских солдат. Часть из них планирует там остаться, но о точных цифрах информации пока нет.

Американцы по-прежнему будут готовить иракские силы безопасности, помогать в сборе разведданных и разработке операций. А вот в боевых действиях военные США участвовать не будут.

*ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация.