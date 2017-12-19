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19 декабря, в 23:58
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США активизировали переговоры с Ираком о сохранении “военного присутствия”

США дали понять, что хотят оставить свои войска в республике даже после победы над ИГИЛ*

США активизировали переговоры с Ираком о дальнейшем присутствии своих войск в республике и ясно дали понять, что хотят сохранить “военное присутствие” даже после победы над ИГИЛ.

10 декабря премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил об окончательном разгроме боевиков в Ираке, пишет USA Today. Сейчас там находится более 5 тысяч американских солдат. Часть из них планирует там остаться, но о точных цифрах информации пока нет.

Американцы по-прежнему будут готовить иракские силы безопасности, помогать в сборе разведданных и разработке операций. А вот в боевых действиях военные США участвовать не будут.

*ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация.


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