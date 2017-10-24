США будет расследовать урановую сделку с РФ

В Палате представителей США начали расследование урановой сделки с РФ. Она была заключена еще во времена правления Барака Обамы.

Расследование по поводу вовлеченности России в урановую сделку началось сегодня, 24 октября, пишет ТАСС со ссылкой на Дэвина Нуньеса, руководителя Спецкомитета по разведке. Он подчеркнул, что пока рано говорить о каких-либо выводах, и разбирательства только начинаются.

Отдельно Дэвид Нуньес выделил то, что расследование никак не связано с расследованием, которое проводится по вопросу российского вмешательства в выборы президента США. Сейчас речь идет конкретно об уране и о том, правильно ли действовало правительство Обамы.