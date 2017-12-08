США будут делиться с Россией разведданными

США выразили намерение предоставить информацию России, если им станет известно о готовящихся террористических атаках.

Как сообщает RT, об этом заявил директор американского антитеррористического центра Николас Расмуссен.

Он заверил, что США готовы предупредить о террористической угрозе любую страну, вне зависимости от того, является она их партнером или нет. Однако он отметил, что на данный момент у США отсутствует возможность ежедневно контактировать с российскими коллегами.

Напомним, в конце октября американская сторона выступила с предложением об объединении США и России в борьбе против терроризма.