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08 декабря, в 23:31
Новости

США будут делиться с Россией разведданными

Вашингтон обещает предупредить Москву, если узнает о готовящихся терактах

США выразили намерение предоставить информацию России, если им станет известно о готовящихся террористических атаках.

Как сообщает RT, об этом заявил директор американского антитеррористического центра Николас Расмуссен.

Он заверил, что США готовы предупредить о террористической угрозе любую страну, вне зависимости от того, является она их партнером или нет. Однако он отметил, что на данный момент у США отсутствует возможность ежедневно контактировать с российскими коллегами.

Напомним, в конце октября американская сторона выступила с предложением об объединении США и России в борьбе против терроризма.


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