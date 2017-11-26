США дали оценку новому закону РФ о СМИ-иноагентах

В США прокомментировали принятый в РФ закон о введении статуса иностранного агента для ряда СМИ.

Как заявил глава Совета управляющих по вопросам вещания США Джон Лансинг, новый закон, подписанный Путиным, не является зеркальным ответом на ограничения, введенные американским правительством по отношению к российским изданиями, передает RT.

По его мнению, зарубежнные СМИ в РФ не имеют такого влияния и распространения, как у изданий RT и Sputnik в США.

“Любое определение таких шагов как действия по принципу взаимности сильно искажают действительность», — отметил Лансинг. Он также подчеркнул, что российские СМИ могут свободно действовать в США, в то время как некоторым американским медиаресурсам, например, “Голосу Америки” или “Радио Свобода”, запрещается вести теле- и радиовещание в РФ.

Напомним, как ранее писала “Практика”, 25 ноября Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, будут признаны иностранными агентами.