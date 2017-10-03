США и Украина договорились усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности

США и Украина договорились о совместной работе в сфере кибербезопасности. Такое решение было принято в рамках первого диалога по кибербезопасности, который прошел 29 сентября 2017 года. Кооперацию будут усиливать через платформу НАТО.

Такое сотрудничество, по словам Госдепа, позволит усилить устойчивость Америки и Украины к киберугрозам, чтобы гарантировать, что интернет остается открытым, надежным, и безопасным», пишет РИА Новости.

Также представители Госдепа подчеркнули, что хотят работать над укреплением национальной безопасности, а также сотрудничать между частным сектором и правительственными учреждениями. Интересно, что США предоставят Украине $5 миллионов на защиту от киберугроз.