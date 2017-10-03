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03 октября, в 23:48
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США и Украина договорились усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности

Кооперацию будут усиливать через платформу НАТО

США и Украина договорились о совместной работе в сфере кибербезопасности. Такое решение было принято в рамках первого диалога по кибербезопасности, который прошел  29 сентября 2017 года. Кооперацию будут усиливать через платформу НАТО.

Такое сотрудничество, по словам Госдепа, позволит усилить устойчивость Америки и Украины к киберугрозам, чтобы гарантировать, что интернет остается открытым, надежным, и безопасным», пишет РИА Новости.

Также представители Госдепа подчеркнули, что хотят работать над укреплением национальной безопасности, а также сотрудничать между частным сектором и правительственными учреждениями. Интересно, что США предоставят Украине $5 миллионов на защиту от киберугроз.


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