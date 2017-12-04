США и Южная Корея начали масштабные совместные учения

Соединенные Штаты и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения. Операция получила кодовое название Vigilant ACE, в ней задействованы порядка 230 самолетов, в том числе шесть американских истребителей-невидимок F-22 и 12 тысяч военнослужащих.

Минобороны Южной Кореи сообщает, что учения призваны продемонстрировать волю и способность Сеула и Вашингтона реагировать на провокации Северной Кореи с пусками баллистических ракет, информирует Yonhap. В конце ноября КНДР испытала ракету “Хвасон-15”, которая способна поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров и накрыть всю территорию США.

МИД КНДР уже отреагировало на учения, назвав их провокацией.

Ранее «Практика» писала о том, что Россия призвала США начать переговоры с КНДР.