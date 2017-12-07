США: Китай должен сделать больше для сдерживания Северной Кореи

Эксперт по безопасности в США заявил в четверг, что Китай является ключом к решению проблемы Северной Кореи, и он должен сделать больше по вопросу КНДР, сообщает UPI.

Джозеф А. Боско, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, сообщил UPI, что в условиях растущих международных призывов к денуклеаризации Северной Кореи прогресс не может быть достигнут без Китая, ближайшего союзника режима и крупнейшего торгового партнера. Именно поэтому международные усилия по наложению санкций и оказанию давления на режим заходят в тупик, считает Боско, который также выступил на Форуме «Одна Корея» в Сеуле.

«Китай никогда не делал все, что мог, чтобы оказать давление на Северную Корею — он может прекратить поставку нефти, но он отказывается это делать. Китай ставит под угрозу международные санкции», – сказал он.

Позиция Пекина в отношении Корейского полуострова заключалась в том, чтобы избежать усиления напряженности и сохранить отсутствие военных столкновений.

Однако, когда ракетные провокации режима происходят все чаще, и резкий обмен риторикой между президентом США Трампом и Пхеньяном усиливает напряженность, возможность войны не исключается с обеих сторон.

Государственные СМИ Северной Кореи в четверг цитировали представителя министерства иностранных дел, который сказал, что Пхеньян не хочет войны, «но не прячется от нее».

«Если США просчитают наше терпение и зажгут плавкий предохранитель для ядерной войны, мы, безусловно, заставим США дорого заплатить с помощью нашей мощной ядерной силы, которую мы последовательно усилили», – говорится в заявлении на английском языке.

Это происходит после того, как на прошлой неделе посол США Никки Хейли заявила: «Если придет война, не ошибитесь, северокорейский режим будет полностью уничтожен».

Эксперт из Восточной Азии сказал, что Запад должен потребовать от Пекина представить Пхеньяну предложение, от которого он не может отказаться: либо отказаться от своих ядерных боеприпасов и ракет или утратить власть.

«Нам часто говорят, что Ким Чен Ын может быть опасным и неустойчивым, но он не самоубийца. Столкнувшись с надежным ультиматумом из Китая, а также с гарантиями безопасности и экономической помощью, ему придется выбрать режим выживания», – сказал Боско.

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