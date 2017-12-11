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11 декабря, в 22:34
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США могут приобрести дополнительные места на “Союзах” для полетов на МКС

Они рассматривают такую возможность, чтобы "быть подготовленными к непредвиденным ситуациям"

США могут приобрести дополнительные мест на российских кораблях “Союз” для американских астронавтов во время полетов на Международную космическую станцию. Такое заявление сделал Кирк Ширман, руководитель руководитель программы МКС в NASA.

Он подчеркнул, что американские специалисты обдумывают возможность приобретения дополнительных мест на случай непредвиденных ситуаций, пишет ТАСС. Ширман заявил, что, по его мнению, США продвигается вперед, поэтому он с нетерпением ждет испытательных полетов в 2018 году.

Также он отметил, что пока Америка “не обсуждает с Россией” покупку дополнительных мест для полетов на МКС.  По плану, космическое ведомство США получит для своих астронавтов одно дополнительное место на “Союзе” в конце 2017 года, еще одно место – в 2018 году, а в случае необходимости – три места в 2019-м.


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Александр Х
Гость
Александр Х

США вынуждены поддерживать российскую ядерную и ракетную программы, чтобы советские технологии не попали в случайные руки. Да и проблемы у американцев в этих отраслях.

10 дней 16 часов назад