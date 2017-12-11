США могут приобрести дополнительные места на “Союзах” для полетов на МКС

США могут приобрести дополнительные мест на российских кораблях “Союз” для американских астронавтов во время полетов на Международную космическую станцию. Такое заявление сделал Кирк Ширман, руководитель руководитель программы МКС в NASA.

Он подчеркнул, что американские специалисты обдумывают возможность приобретения дополнительных мест на случай непредвиденных ситуаций, пишет ТАСС. Ширман заявил, что, по его мнению, США продвигается вперед, поэтому он с нетерпением ждет испытательных полетов в 2018 году.

Также он отметил, что пока Америка “не обсуждает с Россией” покупку дополнительных мест для полетов на МКС. По плану, космическое ведомство США получит для своих астронавтов одно дополнительное место на “Союзе” в конце 2017 года, еще одно место – в 2018 году, а в случае необходимости – три места в 2019-м.