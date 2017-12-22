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США начали подсчитывать своих сторонников в ООН

В "белый список" попали 65 государств

США включили в число сторонников объявления Иерусалима столицей Израиля 65 государств. Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН, заявила, что Вашингтон высоко ценит действия тех стран, которые не стали голосовать в Генассамблее ООН в поддержку резолюции о непризнании Иерусалима столицей Израиля.

Выбор ООН Хейли назвала в своем Twitter безответственным. К сообщению она приложила скриншот с указанием 65 государств.

Ранее Praktika.ru рассказывала о том, что 21 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая не признаёт юридической силы за любым решением, направленным на изменение статуса Иерусалима. 128 стран поддержали резолюцию, 35 стран воздержались. Остальные проголосовали против ее принятия.

 

 


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А Галан
Гость
А Галан

Всем рабам в одну шеренгу построиться!

1 день 7 часов назад
Татьяна
Гость
Татьяна

Какая она страшная!!! Они наверное от собственной злобы высыхают и скукоживаются?

1 день 1 час назад