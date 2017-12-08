США не объективны в роли посредника между Палестиной и Израилем

Один из руководителей палестинского движения ФАТХ Ясир Сидо высказался по поводу посредничества президента США Дональда Трампа в вопросе Палестины и Израиля.

“Мы против того, чтобы Америка продолжала свою посредническую работу в палестинском вопросе”, – цитирует его РИА Новости. Также Сидо подчеркнул, что США, пытаясь играть роль посредника, действует не объективно.

В четверг, 7 декабря, президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и заявил об очередной отсрочке переноса туда американского посольства.

Власти Израиля, в свою очередь, называют Иерусалим своей “единой и неделимой” столицей, включая его восточные районы и исторический центр, который более 50 лет назад был отвоеван назад у Иордании и позднее аннексирован.

Ранее Praktika.ru писала о том, что США официально признали Иерусалим столицей Израиля.