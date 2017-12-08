Сегодня:
$
Нефть
Золото
08 декабря, в 00:06
Новости

США не объективны в роли посредника между Палестиной и Израилем

Об этом заявил один из руководителей движения ФАТХ

Один из руководителей палестинского движения ФАТХ Ясир Сидо высказался по поводу посредничества президента США Дональда Трампа в вопросе Палестины и Израиля.

“Мы против того, чтобы Америка продолжала свою посредническую работу в палестинском вопросе”, – цитирует его РИА Новости. Также Сидо подчеркнул, что США, пытаясь играть роль посредника, действует не объективно.

В четверг, 7 декабря, президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и заявил об очередной отсрочке переноса туда американского посольства.

Власти Израиля, в свою очередь, называют Иерусалим своей “единой и неделимой” столицей, включая его восточные районы и исторический центр, который более 50 лет назад был отвоеван назад у Иордании и позднее аннексирован.

Ранее Praktika.ru писала о том, что США официально признали Иерусалим столицей Израиля.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
06 декабря, в 22:10
США признали Иерусалим столицей Израиля
Новости
25 ноября, в 19:02
В США сдадут как жилой дом бывшую ракетную шахту
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН

Оставить комментарий

avatar