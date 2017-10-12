США не выдали визы делегатам Минобороны

США не выдали визы членам делегации министерства обороны России. Делегаты должны были участвовать в российско-китайской конференции военных в ООН, однако не получили документы, разрешающие въезд в страну.

Брифинг военных по проблеме развертывания глобальной системы противоракетной обороны США прошел в четверг, 12 октября. Делегация Генерального штаба вооруженных сил России не попала на встречу из-за проблем с оформлением документов, пишет РИА Новости.

Александр Емельянов, представитель министерства обороны, сообщил, что вся делегация, включая генерал-лейтенанта Третьяка, не смогла пересечь границу. Таким образом, Америка намеренно сорвала участие российской стороны в обсуждении.

Ранее «Практика» писала, что США ограничили выдачу виз российским гражданам. Причиной приостановления оформления документов стал дипломатический конфликт двух стран.