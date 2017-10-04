США обещают доказать «российское вмешательство» до 2018 года

В США участники группы, которая занимаются расследованием по «российскому вмешательству», обещают доказать, что Россия помогла Дональду Трампу победить. Точную дату разоблачения они пока не называют, однако, уже предполагают, что огласят информацию до 2018 года.

Ричард Берр, председатель сенатского комитета разведки, подчеркнул,что надеется представить данные до начала первичных выборов, пишет РИА Новости.