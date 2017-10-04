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04 октября, в 22:24
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США обещают доказать «российское вмешательство» до 2018 года

Дональд Трамп называет теорию вмешательства одной из величайших мистификаций в истории
В США участники группы, которая занимаются расследованием по «российскому вмешательству», обещают доказать, что Россия помогла Дональду Трампу победить. Точную дату разоблачения они пока не называют, однако, уже предполагают, что огласят информацию до 2018 года.
Ричард Берр, председатель сенатского комитета разведки, подчеркнул,что надеется представить данные до начала первичных выборов, пишет РИА Новости.

Тем временем, Дональд Трамп называет это «одной из величайших мистификаций в истории». Ранее «Практика» сообщала, как в США отнеслись к возможному вмешательству России в выборы.


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