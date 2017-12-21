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21 декабря, в 19:09
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США объявили о введении санкций в отношении Артема Чайки

Сын генпрокурора РФ попал в список "Акта Магнитского"

США вводят санкции в отношении Артема Чайки – сына генерального прокурора РФ. Санкции введены в рамках “Акта Магнитского”. Соответствующую информацию распространил в четверг американский минфин.

Рестрикции ввели в соответствии с указом, который подписал Дональд Трамп, президент США, сообщает американское министерство финансов. В документах указано, что сын чиновника использовал положение своего отца и награждал своих подопечных за активы и контракты, выигранные нечестным путем. Кроме того, он оказывал давление на конкурентов-предпринимателей.

В списке “Акта Магнитского” есть 13 лиц, а также 39 организаций, связанных с ними. Россиянин там только один – Артем Чайка. Ранее Praktika.ru писала о том, что в аналогичный список попал и Рамзан Кадыров.


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