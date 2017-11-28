США обяжет Киев возобновить выплаты жителям Донбасса

Посол США Мари Йованович потребовала от правительства Украины возобновить социальные выплаты жителям территории Донбасса.

Как сообщает ТАСС, об этом она заявила на брифинге во вторник, 28 ноября.

Посол отметила, что правительству Украины следует оптимизировать процесс выдачи пенсий и восстановить все выплаты. Йованович подчеркнула, что это касается как временно перемещенных лиц, так и тех, кто проживает на неподконтрольной Киеву территории.

“Правительство также должно предоставить должное финансирование и политическую поддержку”, – заявила посол.

Как сообщалось ранее, выплата пенсий и социальных льгот жителям Донбасса была приостановлена кабмином Украины в 2014 году.