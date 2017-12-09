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09 декабря, в 11:18
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США отказали России в заключение договора о невмешательстве

Администрация Дональда Трампа сообщила Москве, что сделки не будет

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась заключать с Россией соглашение о невмешательстве во внутреннюю политику стран.

Об этом сообщает издание BuzzFeed News со ссылкой на анонимные источники. «Большое вам спасибо, но сейчас не время для этого», – сказали в администрации Трампа.

Впервые Россия затронула этот вопрос в июле 2017 года, когда один из лучших дипломатов Владимира Путина прибыл в Вашингтон с листом предложений, направленных на решение главной проблемы правительства США: вмешательство России в американские выборы.

Консенсус между экспертами по кибербезопасности состоял в том, что США были плохо подготовлены к защите от других согласованных усилий Москвы по влиянию на выборы в США.

Чтобы проверить возможность взаимного согласия, Путин направил в Вашингтон заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова на встречу с заместителем госсекретаря США Томом Шенноном.

Изучив предложение, официальные лица США сообщили Москве, что сделки не будет.


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