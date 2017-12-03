США откажутся от участия в договоре ООН по миграции

США заявили о своем намерении выйти из Нью-Йоркской декларации о мигрантах и беженцах, согласно которой в 2018 году предполагалось принять масштабный договор по проблемам переселенцев.

Об этом сообщил представитель американской стороны в ООН, передает “Интерфакс”.

“Нью-Йоркская декларация содержит многочисленные положения, которые несовместимы с политикой США в области иммиграции и приема беженцев и с принципами администрации Трампа”, – говорится в заявлении.

Также поясняется, что США намерены прекратить свое участие в процессе принятия данного договора. В представительстве уточнили, что американская сторона планирует самостоятельно контролировать свои границы и решать вопрос о том, кому будет разрешен въезд в страну.

Кроме того, США подчеркнули, что изложенный в Нью-Йоркской декларации подход противоречит положению о суверенитете государства.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 год Нью-Йоркская декларация была единогласно одобрена 193 членами Генеральной Ассамблеи ООН.