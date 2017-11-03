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США отклонили 20 запросов РФ на посещение дипобъектов

При этом дипломатам даже не объяснили причин отказа

Американские власти, не комментируя причин отказа, отклонили около 20 запросов российских дипломатов на посещение дипобъектов РФ в Нью-Йорке.

Об этом на заседании шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил старший советник постоянного представительства России Максим Мусихин, передает ИА REGNUM.

Дипломат сообщил, что с конца 2016 года власти США фактически присвоили дачный комплекс в штате Нью-Йорка Аппер Бруквилль, в то время как право собственности на него принадлежит России с 1994 года, а до этого здание было собственностью СССР.

Государственным департаментом США был установлен порядок посещения данного объекта с письменного разрешения. Около 20 раз российские дипломаты подавали такой запрос, однако на все запросы получили отказ без объяснения причин и указания, когда посещение могло бы быть осуществлено.


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