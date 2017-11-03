США отклонили 20 запросов РФ на посещение дипобъектов

Американские власти, не комментируя причин отказа, отклонили около 20 запросов российских дипломатов на посещение дипобъектов РФ в Нью-Йорке.

Об этом на заседании шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил старший советник постоянного представительства России Максим Мусихин, передает ИА REGNUM.

Дипломат сообщил, что с конца 2016 года власти США фактически присвоили дачный комплекс в штате Нью-Йорка Аппер Бруквилль, в то время как право собственности на него принадлежит России с 1994 года, а до этого здание было собственностью СССР.

Государственным департаментом США был установлен порядок посещения данного объекта с письменного разрешения. Около 20 раз российские дипломаты подавали такой запрос, однако на все запросы получили отказ без объяснения причин и указания, когда посещение могло бы быть осуществлено.