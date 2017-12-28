США отреагировали на обмен пленными в Донбассе

США позитивно оценили обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поступившее из Госдепартамента США заявление. Америка приветствует обмен более чем 300 военопленных правительством Украины и “пророссийскими силами” (как принято называть в американских официальных сообщениях республики Донбасса).

США также призвали вернуть российских наблюдателей в СЦКК и обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ на всей территории конфликта.

Praktika.ru накануне сообщила о крупнейшем с момента начала конфликта на востоке Украины обмене пленными между воюющими сторонами.