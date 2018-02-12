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12 февраля, в 23:48
Новости

США потратит миллиард долларов на уничтожение химоружия

Пилотный проект будет реализован в двух штатах

В 2019 году США собираются выделить 1 миллиард долларов на то, чтобы уничтожить свой богатый арсенал химического оружия. Программа одобрена конгрессом и теперь остается получить бюджетные средства на ее реализацию. Точная сумма, которую запрашивают сухопутные войска – 994 миллиона долларов.

Такое заявление сделал генерал-майор Пол Чемберлен, глава бюджетного управления Сухопутных сил, сообщает РИА Новости. Стоит отметить, что тот же день администрация США представила на рассмотрение конгресса свой проект федерального бюджета. В нем предусмотрена  поддержка функционирования в 2019 году объектов в Пуэбло и Блюграссе – там расположены пилотные предприятия по уничтожению химических материалов.

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