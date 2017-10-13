США примет меры, чтобы Тегеран не заполучил ядерного оружия

Минфин США продолжает расширять санкции против ряда иранских организаций. Дональд Трамп заявил, что намерен предпринять все меры, чтобы не дать Ирану заполучить ядерное оружие. Он считает, что иранское правительство — главный спонсор терроризма, который оказывает содействие «Аль-Каиде»*, движению «Талибан», «Хезболлах», ХАМАС и другим террористическим сетям.

Американский президент заявил, что предпримет ряд важнейших шагов для противостояния враждебным действиям Ирана, пишет ТАСС. Он хочет убедится в том, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

Ранее «Практика» не раз писала о конфликте Ирана и Соединенных Штатов Америки. В частности, в июле судно ВМС США открыло предупредительный огонь по иранскому военному кораблю, а сентябре самолетам США запретили летать в воздушное пространство Ирана.

*Запрещенная в России террористическая организация