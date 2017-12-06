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06 декабря, в 22:10
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США признали Иерусалим столицей Израиля

При этом Трамп заявил об очередной отсрочке переноса туда американского посольства

После официального признания Иерусалима столицей Израиля Дональд Трамп подписал уведомление о шестимесячной отсрочке переноса посольства.

Как передает ТАСС, ранее сообщалось о подготовке дипмиссии США к переезду в Иерусалим.

В Белом доме пояснили, что такие меры являются формальностью и нужны для того, чтобы ведомство не было лишено необходимых для функционирования дипмиссии средств.

Также подчеркивается, что отсрочка будет продлена до того момента, пока в Иерусалиме не откроется дипломатическое представительство.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп официально заявил о признании Иерусалима столицей Израиля в среду, 6 декабря, во время своей речи в Белом доме.

Данное решение вызвало острую критику со стороны представителей европейских и арабских стран.

В частности, такое решение Трампа осудила Турция.


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