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30 ноября, в 12:46
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США призвали Германию сократить дипломатические отношения с КНДР

Сокращение связей окажет давление на Северную Корею

США призвали Германию и другие страны разорвать дипломатические отношения с Северной Кореей.

В настоящее время в КНДР работают представительства Швеции и Британии, сообщает портал Deutsche Welle. В среду Северная Корея запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету дальнего действия под названием Hwasong-15.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт сказала, что сокращение связей окажет давление на Северную Корею. Это поможет положить конец программе ядерного вооружения.

Нойерт отметила, что правительство Германии должно бороться с мигрантами из Северной Кореи, работающими в зарубежных странах и отправляющими обратно деньги, которые в конечном итоге помогают режиму Ким Чен Ына. По мнению США, Берлин и другие могут сделать больше.

Россия и Китай, в свою очередь, выступают против введения таких санкций.

 


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