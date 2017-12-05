США призывают Украину не нарушать права Саакашвили

Представители Госдепартамента Америки обратились к официальному Киеву с призывом к деэскалации ситуации вокруг ареста Михаила Саакашвили.

Как сообщает РИА Новости, об этом во время брифинга заявила во вторник, 5 декабря, официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

“Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству права, международным обязательствам”, – приводит ее слова издание.

Науэрт отметила также, что все аресты и задержания должны производиться в строгом соответствии не только с законами страны, инициировавшей задержание, но и с общепринятыми правами человека. Она подчеркнула, что Госдеп внимательно следит за ситуацией с арестом Михаила Саакашвили.

Напомним, ранее “Практика” передавала, что руководитель партии «Движение новых сил» и бывший президент Грузии Михаил Саакашвил был задержан на крыше своего дома в Киеве.

Затем стало известно, что его освободили собственные сторонники, которые окружили микроавтобус СБУ и вызволили Саакашвили.