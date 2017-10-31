США продолжат участие в переговорах по изменению климата

Китай надеется, что США снова присоединятся к Парижскому соглашению по климату и внесут свой вклад в борьбу с изменением климата.

Об этом во вторник, 31 октября, заявил спецпредставитель Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа, сообщает портал Russian.news.cn.

Се Чжэньхуа отметил, что Китай готов к сотрудничеству с США в вопросах изменения климата, так как американская сторона заявила о намерении продолжать участвовать в переговорах, несмотря на то, что вышла из Парижского соглашения.

Китай полностью готов взаимодействовать с Америкой в вопросах внедрения и развития применения чистой энергии, охраны ресурсов, хранения углерода, а также проведения исследований и разработок.

Парижское соглашение в 2015 году поддержали практически все страны мира. Оно создано для того, чтобы принять меры по улучшению климата на Земле. Для этого планируется сократить выбросы в атмосферу и остановить постоянное повышение температуры воздуха.