США рассекретили документы по убийству Джона Кеннеди

На сайте Национального архива США по распоряжению президента Дональда Трампа были опубликованы ранее засекреченные документы, касающиеся убийства 35-го президента страны Джона Кеннеди.

В них, в частности, говорится, что спецслужбы и руководство СССР полагало, что это преступление не было делом рук одного человека, а стало тщательно спланированной операцией, в которой участвовало несколько человек, сообщает ТАСС.

Кроме того, в одной из служебных записок ФБР приводится информация о том, что КГБ располагало данными о неком заговоре, организованном американской элитой при участии тогдашнего вице-президента Линдона Джонсона, возглавившего США после гибели Кеннеди.

В то время в Кремле считали, что убийство Кеннеди стало результатом переворота ультраправых сил в США и может быть использовано для разжигания антисоветских настроений в стране или для вооруженного нападения на СССР, информирует портал Национального архива Штатов со ссылкой на информацию в документе.

Ранее «Практика» писала о том, что на аукционе в Бостоне выставлен дневник Кеннеди с записями о Гитлере.