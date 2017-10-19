США: Россия должна ответить за «вмешательство» в выборы

Никки Хейли, постпред США при ООН, заявила, что Россия должна понести ответственность за вмешательство в президентские выборы в США, которые прошли в 2018 году. С таким утверждением она выступила во время политической дискуссии в Нью-Йорке, организованной Институтом Джорджа Буша — младшего.

«Русские спрашивают, почему американцы настроены против России? Почему мы ввели санкции? Что ж, не вмешивайтесь в наши выборы, и мы не будем настроены против России», цитирует Хейли ТАСС. Пострпред назвала вмешательство — приемом ведения войны. Она также заявила, что это излюбленное оружие России, которым та часто пользуется. После этого Никки Хейли подчеркнула, что США должны вести себя жестко и призвать Россию к ответственности.

Ранее «Практика» не раз писала о том, что США обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в американские выбор. Россия, в свою очередь, отрицает бездоказательные обвинения. К слову, США пообещали предоставить доказательства вины России до 2018 года.