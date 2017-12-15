США считают Стену Плача территорией Израиля

Вашинтон заявил, что считает Стену Плача в Иерусалиме принадлежащей Израилю.

Об этом в пятницу, 15 декабря, заявили журналистам высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа, передает CBS News.

«Мы не можем представить себе ситуацию, при которой Стена Плача не будет частью Израиля», – добавил один из представителей американской стороны.

Он также отметил, что конкретные границы суверенитета Израиля будут определены в ходе дальнейших переговоров.

Ранее Praktika.ru передавала, что в ответ на заявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины.