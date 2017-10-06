США снимут экономические санкции с Судана

США намерены снять введенные 20 лет назад экономические санкции против Судана.

Как сообщает ТАСС, об этом решении заявили представители админстрации президента США Дональда Трампа на специальном брифинге. Белый дом удовлетворен прогрессом Судана в противодействии терроризму и соблюдении прав человека. «Судан неоднократно выражал желание вернуться к нормальным отношениям с США, и теперь у него такая возможность появится», — сказал представитель президентской администрации.

США снимут торговое эмбарго и ряд других ограничений, позволив Судану таким образом вновь стать полноправным членом мировой финансовой системы. При этом африканское государство остается в американском списке стран, поддерживающих терроризм.

США обвинили Судан в нарушении прав человека и пособничестве террористам и ввели экономические санкции в 1997 году. Ограничения расширили в 2006 году из-за вспышки насилия в Дарфуре.