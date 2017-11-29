США собираются ввести новые санкции против России

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что минфин США составляет новый список предпринимателей России, на которых распространится действие американских санкций.

Как передает REGNUM, по словам Климкина, список будет готов к концу января 2018 года.

“Этот список сам по себе будет очень важным рычагом воздействия и рычагом давления на Россию”, – приводит слова украинского министра иностранных дел издание.

Климкин также отметил, что Киев сотрудничал с властями США по вопросу принятия акта “о противодействии российскому влиянию”. Данный проект расширит не только сам список россиян, попадающих под ограничения, но и изменит саму логику санкций.

Павел Климкин подчеркнул также, что для Украины продвижение нового санкционного проекта станет возможностью увеличить в координации с Евросоюзом давление на Россию.