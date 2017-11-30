США угрожают КНДР полным разрушением режима

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли предупредила руководство КНДР, что они будут уничтожены в случае начала боевых действий. Об этом она заявила на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН, о чем сообщает AFP.

«Если война наступит, не ошибитесь: северокорейский режим будет полностью разрушен», – заявила посол США в ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности, которое было срочно созвано после последнего запуска северокорейской ракеты в среду.

Хейли подчеркнула, что США никогда “не искали войны с Северной Кореей” и не ищут ее теперь.

«Мы должны продолжать рассматривать Северную Корею как парию (бесправное государство)», – сказала Хейли, призывая Китай, крупнейшего экономического партнера Северной Кореи, прекратить поставки нефти КНДР.

Но Китай, основной экономический спонсор Северной Кореи, по-прежнему не желает полного эмбарго на нефть, которое может привести к краху соседнего государства, притоку беженцев или даже военному вмешательству США на его границе.

Отвечая на вопрос на пресс-брифинге о перспективах эмбарго, представитель китайского МИД Гэн Шуанг проигнорировал этот аспект, просто повторив, что Пекин поддерживает резолюции ООН и выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова.

Эксперты считают, что Северная Корея, по крайней мере, находится на последней стадии создания оперативного межконтинентального ударного потенциала.

Северная Корея заявляет, что ее обычные и атомные программы вооружения предназначены для предотвращения любой атаки США.

В то время как Соединенные Штаты выступают за новые международные санкции, Россия и Китай выступают за диалог с Северной Кореей.

“Американцы должны объяснить каждому из нас то, что они пытаются выполнить: если они хотят найти предлог для уничтожения Северной Кореи, пусть это будет сказано прямо, и пусть это подтвердит американское верховное командование”, – сказал Сергей Лавров.

Ранее Практика писала о запуске баллистической ракеты Северной Кореей во вторник, 28 ноября.