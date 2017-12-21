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21 декабря, в 23:30
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США: РФ намеренно не предотвращает инциденты в небе над Сирией

Представитель Пентагона уверена, что инциденты, произошедшие в небе над Сирией - не просто ошибка

Дана, официальный представитель министерства обороны США, заявила, что Россия не способна к настоящий деконфликтации в воздушном пространстве. Более того, она выразила мнение о том, что Россия специально нарушает договоренности о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

По мнению Уайт, ряд инцидентов, которые произошли в небе над Сирией – это не просто ошибка, пишет CNN. Также представитель Пентагона добавила, что США работает над тем, чтобы найти подход к этому вопросу на высшем уровне.

14 декабря американский истребитель приблизился к паре российских штурмовиков Су-25 и, тем самым, создал для них помехи. После приближения российского Су-3С он спешно покинул районсоздавая для них помехи, а затем покинул район после приближения российского Су-35С.


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