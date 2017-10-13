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США вернет России сорванные с дипобъектов флаги

Российские власти резко отреагировали на действия Америки

США готовы вернуть российские флаги, снятые с захваченных дипломатических миссий в Сан-Франциско и Вашингтоне.

Об этом заявили чиновник американского Госдепартамента, сообщает РИА Новости. Представитель американского ведомства Хезер Науэрт отметила, что власти США не видят нарушений в снятии флагов России.

Она отметила, что российские госсимволы были сняты очень аккуратно и власти готовы отдать их российской стороне в любое удобное для нее время.

В Госдуме попросили международных правозащитников из других стран обратить внимание на данный инцидент и досконально изучить правомерность действий США.

Ранее «Практика» сообщала, что спецслужбы США проникли в здание генконсульства РФ в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне. Они сорвали все российские флаги с этих дипломатических объектов.

МИД России считает такие действия враждебными и нарушающими международные права стран.

В ответ на посягательство на дипиммунитет государства Россия направила США протест.

 

 

 


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