Сегодня:
$
Нефть
Золото
20 декабря, в 20:18
Новости

США внесли Рамзана Кадырова в санкционный список

По утверждению американского Минфина, он грубо нарушил права человека

Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова внесли в санкционный список.

Согласно формулировке американского министерства финансов, он включен в этот перечень за неоднократные нарушения прав человека, передает РИА Новости.

В документе также указано, что Кадыров оказывает давление на административные ресурсы, а также он причастен к исчезновениям и убийствам людей.

Кроме того, по утверждению властей США, Рамзан Кадыров нарушает такие признанные мировым сообществом права человека, как свобода вероисповедания, свободное выражение мнения, свобода собраний и другие.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
09 декабря, в 18:10
МИД РФ предостерегает США от разрушения договора РСМД
Новости
15 декабря, в 22:12
США считают Стену Плача территорией Израиля
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН

Оставить комментарий

avatar