США внесли Рамзана Кадырова в санкционный список

Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова внесли в санкционный список.

Согласно формулировке американского министерства финансов, он включен в этот перечень за неоднократные нарушения прав человека, передает РИА Новости.

В документе также указано, что Кадыров оказывает давление на административные ресурсы, а также он причастен к исчезновениям и убийствам людей.

Кроме того, по утверждению властей США, Рамзан Кадыров нарушает такие признанные мировым сообществом права человека, как свобода вероисповедания, свободное выражение мнения, свобода собраний и другие.