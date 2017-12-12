США заявили, что их миссия в Сирии еще не завершена

В Госдепартаменте США прокомментировали вывод российских войск с территории Сирии.

Как передает ТАСС, глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт отметила, что американская миссия на территории Сирии еще не окончена.

“Россия может считать, что ее работа в Сирии завершена. Наша работа в Сирии не завершена”, – заявила она в ответ на просьбу журналистов высказать свое мнение о выводе российских войск с территории страны.

Напомним, ранее Praktika.ru передавала, что 11 декабря президент РФ Владимир Путин поручил начать вывод военного контингента из Сирии. Согласно данным Генштаба ВС России, все территории были освобождены от террористической организации «Исламское государство», запрещенной в РФ.