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12 декабря, в 23:50
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США заявили, что их миссия в Сирии еще не завершена

Об этом заявили в Госдепе в ответ на распоряжение Путина о выводе российских войск

В Госдепартаменте США прокомментировали вывод российских войск с территории Сирии.

Как передает ТАСС, глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт отметила, что американская миссия на территории Сирии еще не окончена.

“Россия может считать, что ее работа в Сирии завершена. Наша работа в Сирии не завершена”, – заявила она в ответ на просьбу журналистов высказать свое мнение о выводе российских войск с территории страны.

Напомним, ранее Praktika.ru передавала, что 11 декабря президент РФ Владимир Путин поручил начать вывод военного контингента из Сирии. Согласно данным Генштаба ВС России, все территории были освобождены от террористической организации «Исламское государство», запрещенной в РФ.


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Василий
Гость
Василий

А может стоит завершить, свою миссию, господа америкосы? А то чего недоброго накличите!!!

10 дней 5 часов назад