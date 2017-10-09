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09 октября, в 10:43
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Стал известен дизайн платежных колец и браслетов с чипами «Тройки»

Первый тираж данных аксессуаров в общей сложности составит тысячу единиц

В конце текущего месяца метрополитен российской столицы начнет реализацию керамических колец и силиконовых браслетов, в которые встроены чипы платежной карты «Тройка».

Об этом рассказал заместитель градоначальника, глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов, передает официальный интернет-портал мэра Москвы.

Он сообщил, что керамические кольца, при помощи которых можно будет оплачивать проезд в столичном метро, выполнены в черном цвете. Для женщин предусмотрены кольца 16 размера, а для мужчин — 22 размера. Отмечается, что первый тираж составит 500 единиц.

Браслеты, в свою очередь, также будут представлены в черном цвете, однако будут и другие разновидности. Например, в цветах некоторых линий московского метро. Первая партия браслетов, также как и колец, составит 500 штук.

Ранее «Практика» информировала о том, что в Москве появятся кольца, которые обладают функционалом платежной карты «Тройка».


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