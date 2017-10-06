Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

В 2017 году Нобелевская премия мира была вручена Международной компании по ликвидации ядерного оружия — ICAN.

Об этом говорится в публикации, обнародованной на официальной странице Нобелевской премии в социальной сети Twitter.

По словам руководителя комитета премии Берит Райсс-Андерсен, награда была присуждена организации за то, что она привлекла внимание мирового сообщества к катастрофическим гуманитарным последствиям любого использования ядерных бомб.

Кроме того, компания приложила огромные усилия для того, чтобы добиться подписания соглашения о запрете такого вооружения.

Ранее «Практика» информировала о том, что в четверг, 5 октября, комитет Нобелевской премии объявил лауреата в области литературы.

Также «Практика» писала об объявлении обладателей Нобелевской премии по химии.