Стал известен победитель I Международного фестиваля искусств «Имя»

Гран-при I Международного фестиваля искусств «Имя», который проходил в Краснодаре с 6 по 8 октября, завоевала исполнительница народной песни Евгения Тажидинова.

Как сообщает официальный интернет-портал министерства культуры Краснодарского края, мероприятие состоялось на сцене музыкального театра «Премьера». Отмечается, что оно собрало 43 участников из Краснодара, Усть-Лабинска, Новороссийска, Анапы и Еревана.

Представленный фестиваль учрежден для поддержки молодых творческих людей. Он направлен на повышение профессионального уровня неопытных исполнителей, а также осуществление инновационных музыкальных идей.

«Имя» закончилось масштабным концертом, в котором приняли участие члены жюри, утвердившие призера конкурса, духовой оркестр, а также фортепианный дуэта воспитанников Армавирского специализированного музыкального учебного заведения для слепых детей.