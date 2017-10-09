Сегодня:
$
Нефть
Золото
09 октября, в 15:58
Новости

Стал известен победитель I Международного фестиваля искусств «Имя»

В общей сложности в конкурсе участвовали 43 представителя разных городов

Гран-при I Международного фестиваля искусств «Имя», который проходил в Краснодаре с 6 по 8 октября, завоевала исполнительница народной песни Евгения Тажидинова.

Как сообщает официальный интернет-портал министерства культуры Краснодарского края, мероприятие состоялось на сцене музыкального театра «Премьера». Отмечается, что оно собрало 43 участников из Краснодара, Усть-Лабинска, Новороссийска, Анапы и Еревана.

Представленный фестиваль учрежден для поддержки молодых творческих людей. Он направлен на повышение профессионального уровня неопытных исполнителей, а также осуществление инновационных музыкальных идей.

«Имя» закончилось масштабным концертом, в котором приняли участие члены жюри, утвердившие призера конкурса, духовой оркестр, а также фортепианный дуэта воспитанников Армавирского специализированного музыкального учебного заведения для слепых детей.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
10 октября, в 15:19
Свыше четырех тысяч краснодарских легкоатлетов примут участие в забеге

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо