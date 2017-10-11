Стал известен простой способ взлома iPhone

Программист Феликс Краузе обнародовал легкий способ взлома iPhone. Оказывается, получить пароль можно элементарно: владельцы смартфонов автоматически подтверждают учетную запись каждый раз, когда подтверждение запрашивает система. Однако не всегда уведомление приходит от обычного приложения.

Для того, чтобы получить пароль, «достаточно вежливой просьбы», пишет РИА Новости со ссылкой на Краузе. Люди не проверяют информацию о том, кто запрашивает подтверждение секретной информации и, соответственно, рискуют передать злоумышленникам пароль. Утеря пароля, в свою очередь, грозит потерей контроля над учетной записью и облачным хранилищем, в котором, как правило, есть много ценных данных.

Программист также обратил внимание на то, что исходный код всплывающего окна состоит из 30 строчек, а значит подделать его элементарно.

Для того, чтобы защититься от хакеров нужно закрывать программы, которые требуют ввода пароля. Так можно проверить подлинность запроса. Настоящее окно не исчезнет, а подделка «свернется» вместе с приложением.