Стала известна дальнейшая судьба телепередачи «Жди меня»

Телевизионная передача «Жди меня», выходившая долгие годы в эфире Первого канала, сменит место прописки и продолжит выпускаться.

Как сообщает RNS со ссылкой на социальные сети главы телевизионной компании «ВИD» Александра Любимова, «Жди меня» больше не будет транслироваться на Первом канале и переедет на НТВ.

По словам руководителя телекомпании, главной причиной таких перемен является то, что Первый канал изменил курс и начал транслировать большое количество развлекательных передач.

Любимов сказал, что теперь новым домом «Жди меня» станет НТВ, который серьезно поменялся за последние два года. При этом пресс-служба телеканала ситуацию еще не прокомментировала.

Ранее «Практика» информировала о том, что Первый канал отправил в отставку ведущего программы «Пока все дома».